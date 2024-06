POL-PDNR: Auffahrunfall B 42

St.-Katharinen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es zu insgesamt vier Einbrüchen an Gebäuden am Schul- und Gemeindezentrum. Insgesamt wurden vier Gebäude von den Tätern angegangen, der Zugang erfolgte durch Aufhebeln von Türen und Fenstern. Es entstand hoher Sachschaden, zu dem Diebesgut kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ...

