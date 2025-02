Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt verbotene Messer im Hbf Dortmund sicher

Dortmund - Bochum (ots)

Gestern Nachmittag (17. Februar) überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof zwei junge Männer. Beide führten je einen gefährlichen Gegenstand mit sich.

Gegen 15:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Dabei kontrollierten sie einen 19-Jährigen. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, gab er an, dass sich ein Karambit-Messer in seiner rechten Hosentasche befinde. Dies ist ein klauenförmiges Messer, dessen Ursprung in Asien liegt. Die Klinge und der Griff ergeben einen Bogen. Zudem ist der Ring am Ende des Griffes ein typisches Merkmal, mit dem das Messer am kleinen Finger eingehängt werden kann. Den Grund für den Besitz der Waffe nannte der polizeibekannte Deutsche den Beamten nicht. Die Uniformierten erteilten ihm einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof.

Einige Stunden später, gegen 18 Uhr, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei dann bei einem 27-Jährigen ein Einhandmesser fest. Dies befand sich in der rechten Hosentasche des Deutschen und wurde beschlagnahmt. Hierbei handelt es sich um ein Messer, welches mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann.

Die Bundespolizisten leiteten je ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Wohnungslosen (19) und den Bochumer (27) ein.

