Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Einbrüche in Stukenbrock - Tatzusammenhänge werden geprüft

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am vergangenen Wochenende (25.10. - 28.10.) wurden der Polizei drei Einbrüche im Ortsteil Stukenbrock gemeldet. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Zuge der jeweiligen Ermittlungen geprüft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag (25.10. - 26.10.), durch Einschlagen eines Fensters, Zutritt in eine Kindertagesstätte am Abt-Kruse-Weg. Ein weiterer Einbruch wurde in derselben Nacht in die Büroräume eines Ingenieurbüros an der Hauptstraße verübt. Dort hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. In beiden Fällen konnten zu möglichem Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden.

Zudem wurde an dem Wochenende (25.10. - 28.10.) ein erneuter Einbruch in ein Geschäft für Hörgeräteakustik an der Hauptstraße bekannt (siehe Presseberichte https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5892627; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5861305). Abermals hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und entwendeten anschließend eine geringe Menge Hartgeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen oder kann im Tatzeitraum Hinweise auf verdächtige Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

