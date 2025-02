Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kind gestoßen - Bundespolizei sucht Zeugen

Essen (ots)

Gestern Morgen (17. Februar) soll eine bislang unbekannte Frau am Bahnhof Essen-Eiberg einen Minderjährigen so zu Fall gebracht haben, dass dieser zwischen die S-Bahn und die Bahnsteigkante stürzte. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können.

Gegen 8:30 Uhr soll eine Unbekannte am Haltepunkt Essen-Eiberg einem Kind, nach der Einfahrt der S1 (in Fahrtrichtung Essen), ein Bein gestellt haben. Der Sechsjährige fiel aufgrund dessen zwischen die S-Bahn und die Bahnsteigkante. Die Tatverdächtige sei anschließend in den Zug gestiegen. Ob die Frau den Sturz bemerkt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Reisender hatte den Vorfall beobachtet, geistesgegenwärtig die Tür der abfahrbereiten S-Bahn aufgehalten und den Jungen aus dem Gefahrenbereich gezogen. Der Deutsche erlitt neben einem Schock, glücklicherweise lediglich eine leichte Blessur am Finger.

Die Erziehungsberechtigte (27) informierte die Bundespolizei unmittelbar nach dem Ereignis. Die Einsatzkräfte veranlassten unverzüglich die Videoauswertung der S-Bahn.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen, die sich am 17. Februar 2025, zwischen 8:15 Uhr und 8:30 Uhr, am Haltepunkt Essen-Eiberg aufhielt? Zum Tatzeitpunkt trug die Unbekannte eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Sie ist ca. 1,65 m groß.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell