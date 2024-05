LPI-G: Mit Alkohol am Steuer

Altenburger Land (ots) - Schmölln: Am 04.05.2024 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land in den Mittagsstunden einen Mercedes-Fahrer in der Uferstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 54- jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr