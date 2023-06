POL-PDNW: PI Grünstadt - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 23.06.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Hyundai befuhr die Mannheimer Straße von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung A650. Auf Höhe des Nettomarktes fuhr er geradeaus auf eine Verkehrsinsel auf. Dabei prallte er frontal gegen ein Verkehrszeichen. Er setzte zurück und fuhr rechts an der ...

mehr