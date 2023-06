Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.06.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Hyundai befuhr die Mannheimer Straße von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung A650. Auf Höhe des Nettomarktes fuhr er geradeaus auf eine Verkehrsinsel auf. Dabei prallte er frontal gegen ein Verkehrszeichen. Er setzte zurück und fuhr rechts an der Verkehrsinsel vorbei weiter in Richtung A650. Gesucht werden Zeugen die sich während des Verkehrsunfalls direkt hinter dem Verursacher befunden haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Gegen den unbekannten Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell