POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unfall mit Personenschaden auf der A61

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Am Dienstag, 20.06.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zur Mittagszeit am Mitfahrerparkplatz in Kirchheim an der Weinstraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten innerhalb einer Stunde mehrere Verkehrsverstöße geahndet werden. Vier Fahrzeugführer nutzten verbotswidriger Weise ein Mobiltelefon während der ...

mehr