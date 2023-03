POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Flüchtiger Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Höfen an der Enz (ots) - Ein technischer Defekt könnte Ursache dafür gewesen sein, dass am Donnerstagabend eine Anlage in einer Firma im Industriegebiet in Höfen in Brand geriet und somit einen größeren Einsatz zur Folge hatte. Um kurz nach 18.45 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich einer Firma in der Straße "Gräfenau" festgestellt und der Einsatzzentrale gemeldet. In der Firma war offenbar durch ...

