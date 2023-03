Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Brand in einer Firma

Höfen an der Enz (ots)

Ein technischer Defekt könnte Ursache dafür gewesen sein, dass am Donnerstagabend eine Anlage in einer Firma im Industriegebiet in Höfen in Brand geriet und somit einen größeren Einsatz zur Folge hatte. Um kurz nach 18.45 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich einer Firma in der Straße "Gräfenau" festgestellt und der Einsatzzentrale gemeldet. In der Firma war offenbar durch einen Funkenflug die Abluftanlage in Brand geraten. Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife vom Polizeiposten Bad Wildbad fand sich unverzüglich am Brandort ein. Mitarbeiter der Firma versuchten bereits das Feuer zu löschen. Durch die eingetroffene Feuerwehr gelang es den Brand abschließend zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird mit etwa 10.000 Euro geschätzt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungskräfte mit großem Aufgebot vor Ort.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell