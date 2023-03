Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall zwischen zwei Lastwagen; zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden

Pforzheim (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Lastkraftwagen auf der Landstraße 1135 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Süd sind am Donnerstagmittag zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Lkw gegen 11:45 Uhr die Wurmberger Straße in stadteinwärtiger Richtung. Aus der Gegenrichtung kam ein 56-jähriger Mann, ebenfalls mit einem Lkw, und beabsichtigte nach links auf die Autobahn aufzufahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 74-Jährige offenbar das Rotlicht der Ampelanlage. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Lastwagen. Hierbei wurden die jeweiligen Führerhäuser teils stark beschädigt. Beide Fahrer wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Der 74-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten ergaben sich größere Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 90.000 Euro beziffert. Bei der Ladung des 74-jährigen Lkw-Fahrers handelte es sich um einen hochwertigen Sportwagen, welcher ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt wurde.

Christian Koch, Pressestelle

