POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Verkehrsunfall: Beifahrerin muss ins Krankenhaus

Neuenbürg (ots)

Ins Krankenhaus gebracht werden müssen hat eine Beifahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend bei Neuenbürg.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war ein 46-jähriger VW-Fahrer gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 294 unterwegs und bog in die Landesstraße 340 in Richtung Dobel ab. Dabei geriet er auf die falsche Abbiegespur und somit in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zum Unfall mit einem 48-jährigen Skoda-Fahrer, der auf der Landesstraße aus Richtung Dobel kommend auf die Einmündung in die Bundesstraße zufuhr. Obwohl offenbar sowohl der 48-Jährige bremste als auch der 46-Jährige noch versuchte, auszuweichen, kollidierten die Fahrzeuge, der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Beifahrerin im Skoda wurde nach bisherigen Informationen leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 15.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

