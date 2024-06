Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrssicherheitsarbeit - Geschwindigkeitsüberwachung

Betzdorf (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Betzdorf wurde am Mittwoch, 12.06.2024 in den späten Abendstunden eine Geschwindigkeitsmessung in der Kölner Straße in Betzdorf durchgeführt. Am Vortag musste die Kontrolle an gleicher Örtlichkeit wegen eines flüchtenden Verkehrsteilnehmer abrupt abgebrochen werden.

In der Messzeit von rund 2 Stunden konnten 9 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 90km/h. Dies bedeutet für den Fahrer im Regelfall ein Bußgeld von 260Euro, 2 Punkte im Verkehrsregister sowie 1 Monat Fahrverbot. Nichtangepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, insb. im Zusammenhang bei mit Unfällen mit Personenschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell