POL-PDNR: Nicht zugestellte Briefe gefunden

Betzdorf (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.2024, wurde um 09:45 Uhr, in einem Vorgarten in der Steinerother Straße eine Tüte mit frankierten Briefen unterschiedlicher Empfänger gefunden. Eine Recherche bei der Zustellerfirma DHL-Express ergab, dass die Briefe laut System an diesem Tag ihre Empfänger erreicht hatten. Die Ermittlungen, wie bzw. warum die Briefe dort hin gelangen konnten, dauern an. Nach Abschluss der Spurensicherung werden die Briefe wieder an die Zustellerfirma übergeben damit sie ordnungsgemäß ihre ursprünglichen Empfänger erreichen.

