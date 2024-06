Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Unkel (ots)

Am 13.06.24 gegen 04:00 Uhr brach ein bislang unbekannter, männlicher Täter in ein Einfamilienhaus in Unkel Heister ein. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch und begab sich zu Nachbarn. Vermutlich durch den ebenfalls im Haus befindlichen, bellenden Hund wurde der Täter gestört und verließ anschließend das Objekt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, schmal, trug eine Brille, eine Kappe und einen Rucksack. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

