Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zebrastreifen auf L280 gemalt

Kirchen (ots)

In der Nacht vom 11.06.2024 auf den 12.06.2024 malten unbekannte Täter in Höhe der Aral-Tankstelle in Kirchen-Wehbach mit weißer Farbe einen "Zebrastreifen" auf die Fahrbahn der L280. Die so entstandene Gefahrenstelle muss nun von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Straßenmeisterei Betzdorf wird hierzu eine Baustelle einrichten.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02471/926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell