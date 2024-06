Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 12.06.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Altenkirchen durch. Hierbei konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Ein 35-jähriger Mann führte ein Kleinkraftrad, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem war ein Kind mit einem E-Scooter unterwegs, für den keine Haftpflichtversicherung bestand. Ein Fahrzeugführer benutzte verbotswidrig ein Mobiltelefon. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz Geschwindigkeitsmessungen in der Hochstraße in Altenkirchen durch. Hierbei konnten 64 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. In Zusammenhang mit den Zuwiderhandlungen werden entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

