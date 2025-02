Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erste ROADPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus" 2025 in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" - das ist der Slogan von ROADPOL (European Roads Policing Network), einem europaweiten Polizei-Netzwerk, dessen oberstes Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer auf Europas Straßen zu senken. Von Montag, 17. Februar bis Sonntag, 23. Februar fanden aus diesem Grund die erste landesweite ROADPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus" 2025 auch in Gelsenkirchen statt. Im Fokus dieser Kontrollaktion standen diesmal der gewerbliche Personen- und Güterverkehr. Denn gerade fahruntüchtige Fahrer, aber auch technisch mangelhafte Fahrzeuge können teils schwerwiegende Verkehrsunfälle verursachen.

Im Zuge dieser Kontrollwoche wurden durch die Gelsenkirchener Polizei 34 Lastwagen kontrolliert und insgesamt 26 verschiedene Verstöße in Form von Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsstraftaten im Stadtgebiet festgestellt. Darüber hinaus konnten 159 weitere Fahrzeuge kontrolliert werden. Die Beamten stellten hierbei 54 Ordnungswidrigkeiten und Strafanzeigen fest. Dazu ahndete die Polizei 62 Geschwindigkeitsverstöße.

Am Freitag, 21. Februar 2025, gegen 13.30 Uhr, fiel in diesem Zusammenhang den Beamten ein Auto eines 35-jährigen Gelsenkircheners auf. Bei dem Wagen handelte es sich um einen Kleintransporter, der zu einem "Frühstücksverkaufswagen" umgebaut worden war. Auf der Ladefläche stellten die Beamten unverarbeitete und ungekühlte rohe Hackmasse fest, sowie unsachgemäß gelagerte Backwaren. Die Getränkedosen in der Verkaufstheke wiesen kein Pfandzeichen auf. Darüber hinaus befanden sich im Kofferraum diverse Kartons mit E-Zigaretten und "Vapes", die keine Steuerbanderolen aufwiesen. Die Getränkedosen und die E-Zigaretten wurden sichergestellt. Die Lebensmittelkontrolleure der Stadt Gelsenkirchen übernahmen den Sachverhalt. Der Verantwortliche musste die Lebensmittel fachgerecht entsorgen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige unter anderem wegen Steuerhinterziehung.

Das Ergebnis der Kontrollwoche zeigt erneut, wie wichtig regelmäßige Kontrollen in diesem Bereich sind. Die Polizei Gelsenkirchen wird sich deswegen auch zukünftig an den Kontrollaktionen beteiligen, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus sind natürlich auch weiterhin anlassunabhängige Verkehrskontrollen jederzeit möglich.

