Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw rangiert während Tiefbauarbeiten über Baugrube

Plettenberg (ots)

Während ein Mitarbeiter in einer Tiefbaustelle in der Grundgasse arbeitete, rangierte heute Morgen kurz nach 9 Uhr ein Sattelschlepper über seinen Kopf hinweg. Absicherungszäune fielen in die Grube, doch sowohl der Mitarbeiter, als auch die Hauptwasserleitung blieben unbehelligt. Die Grundgasse bleibt so lange gesperrt, bis der Sattelschlepper geborgen werden kann. (cris)

