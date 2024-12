Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrüche in Kindergärten

Legden (ots)

Tatort: Legden, Lerschweg (1.) und Amtshausstraße (2.);

Tatzeit: 1. zwischen 29.11.2024, 14.00 Uhr, und 02.12.2024, 07.00 Uhr; 2. zwischen 01.12.2024, 16.30 Uhr, und 02.12.2024, 7.00 Uhr;

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in zwei Kindergärten in Legden ein. Zahlreichen Hebelspuren an Fenstern und Türen zeugten vom Vorgehen der Täter. An der Amtshausstraße gelangten die Täter durch eine Außentür zur Küche und am Lerschweg durch ein Fenster auf der rückwärtigen Seite in die Kindergärten. Auch im Inneren gingen die Täter brachial vor, sie hebelten Innentüren auf, rissen Schränke auf und durchwühlten Sachen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

