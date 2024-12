POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher flüchten

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Huyssenstraße; Unfallzeit: 30.11.2024, 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr; Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, fuhr ein Unfallverursacher in Gronau davon. Auf dem Parkplatz eines Elektrogeschäftes an der Huyssenstraße hatte er am Samstagmorgen, zwischen 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr, einen schwarzen Mercedes angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte ...

