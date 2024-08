Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungsbrand - Ursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

07.08.2024, 22.38 Uhr

Am Dienstagabend kam es in einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kleiststraße in Wolfsburg zu einem Brand. Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe können bisher keine Angaben gemacht werden.

Ein Zeuge bemerkte gegen 22.38 Uhr ein Feuer in der Dachgeschoßwohnung in der Wolfsburger Innenstadt und verständigte umgehend die Berufsfeuerwehr.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf das Dach des angrenzenden Hauses übergegriffen.

Die Anwohner beider Mehrfamilienhäuser wurden durch die Feuerwehr und die eingesetzten Polizeibeamten evakuiert. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle Anwohner unverletzt.

Die brandbetroffene Wohnung konnte bisher nicht durch die Polizeibeamten betreten werden und wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten wurde die Kleiststraße von der Ecke Rothenfelder Straße bis zur Ecke Schillerstraße voll gesperrt.

