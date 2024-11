Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer will nichts von Fahrverbot gewusst haben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich ein 28-jähriger Bielefelder am Montagabend, 04.11.2024, überrascht, als ihm Polizeibeamte vorwarfen, ohne Fahrerlaubnis unterwegs zu sein.

Aufgefallen war der 28-Jährige den Streifenbeamten gegen 23:30 Uhr, weil er in einem 1er BMW erkennbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle in der Gerhardt-Hauptmann-Straße konnte er sich nicht erinnern, dass er bereits im April 2024 kontrolliert wurde und keine Fahrerlaubnis besaß. Er zeigte sich völlig ahnungslos und versuchte die Polizisten zu überzeugen, dass er fahren dürfe. Die Fakten sprachen gegen den BMW-Fahrer und so zeigten ihn die Beamten erneut an. Weil der BMW auf eine Bielefelderin zugelassen war, erhielt sie ebenfalls eine Verkehrsstrafanzeige, weil sie zuließ, dass der 28-Jährige ihr Auto ohne die erforderliche Fahrerlaubnis nutzte.

