POL-BI: Diebstahl aus Geldautomaten: Mann mit orangener Jacke gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte nahmen am Dienstag, 05.11.2024, einen 49-jährigen Mann an der Nahariyastraße in Gewahrsam, nachdem er versucht hatte, einen weiteren Mann zu verletzen. Streifenbeamten wurden gegen 06:30 Uhr auf eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen aufmerksam. Auf der Höhe der Stadthalle standen sie sich gegenüber, wobei der 49-Jährige ein Messer in der Hand ...

mehr