POL-BOR: Gronau - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Werther Straße; Tatzeit: 22.11.2024 bis 29.11.2024; Einen Radlader entwendeten bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche in Bocholt. Das Fahrzeug hatte an der Werther Straße auf dem Gelände einer Baustelle gestanden. Der Radlader der Marke Atlas ist rot und hat schwarze Kotflügel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990.(pl) Kontakt ...

