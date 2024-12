Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Taschendiebe auf Weihnachtsmarkt

Heek (ots)

Tatort: Heek, Kirchplatz;

Tatzeit: 30.11.2024, 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr;

Ein Portemonnaie entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Weihnachtsmarkt in Heek. Die 25-jährige Geschädigte besuchte am Samstagabend zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr das weihnachtliche Treiben auf dem Kirchplatz. Ihre Geldbörse steckte sie dabei in die Jackentasche. Am Folgetag klingelte es an ihrer Tür. Aufmerksame Finder hatten das Portemonnaie gefunden und zu ihr nach Hause gebracht. Erst jetzt bemerkte die 25-Jährige, dass sie am Vorabend offenbar bestohlen worden war. Debitkarten und Ausweise waren zum Glück noch vorhanden. Das Bargeld hatten die unbekannten Diebe jedoch entwendet.

Vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes erneuert die Polizei ihre Hinweise: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Unnötige Karten, Ausweise, Schlüssel, Armbanduhren und Schmuck sollten zuhause bleiben. Tragen Sie Wertgegenstände wie Geld, Geldkarte und Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Benutzen Sie Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche oder einen Geldgürtel. Tragen Sie Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie ihre Tasche oder Rucksack stets geschlossen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell