POL-PDNR: Ahndung mehrerer Verkehrsverstöße am Freitagvormittag

Rheinbreitbach (ots) - Am 02.02.2024 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Rheinbreitbach. Spaziergänger hatten eine Gewässerverunreinigung im Breitbach festgestellt. Der flüssige Schadstoff, vermutlich Benzin oder Lack, wurde offenbar in der Rheinstraße in einen Gully gekippt und gelangten so in das Fließgewässer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

mehr