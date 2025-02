Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannter Täter erlangt Bargeld und Schmuck

Bad Münder (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag (14.02.2025) im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Bad Münder. Im Haus durchsuchte der Täter diverse Räume und entwendete Schmuck und Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 in Verbindung zu setzen.

