Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Täter nach Einbruch identifiziert

Hameln (ots)

Am Dienstag (11.02.2025) kam es in der Leinenweberstraße in Hameln, OT Wangelist, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, verschaffte sich ein 38-jähriger Mann über eine Tür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese. Dort entwendete er Schmuck und entfernte sich zunächst unerkannt in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt.

Dank einer Videoaufzeichnung, lag der Polizei ein Bild eines möglichen Tatverdächtigen vor. Zusätzlich erhielten die Ermittler einen Zeugenhinweis. Zusammen mit weiteren Ermittlungen, konnten die Polizisten eine tatverdächtige Person identifizieren. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann aus dem Flecken Aerzen.

Über die Staatsanwaltschaft Hannover wurde bei Gericht ein Durchsuchungsbeschluss der Wohnung des Mannes angeregt. Polizisten fanden dort augenscheinlich nahezu das gesamte Diebesgut aus dem Einbruch in der Leinenweberstraße.

Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover mangels vorliegender Haftgründe aus diesen entlassen. Der Mann muss sich nun wegen des Tageswohnungseinbruchs verantworten.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell