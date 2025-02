Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Benefizkonzert des Polizeiorchesters in der Stadthalle Holzminden

Bild-Infos

Download

Holzminden (ots)

Am Donnerstag, 20.02.2025 findet um 19:00 Uhr das Benefizkonzert des Polizeiorchesters in der Stadthalle in Holzminden statt.

Unter der Leitung des neuen Chefdirigenten Martin Spahr nimmt der renommierte Klangkörper das Publikum mit auf eine faszinierende musikalische Reise durch große Städte der Welt: Von Berlin und Wien über Kopenhagen und Amsterdam bis nach Bangkok, New York und Mexiko-City.

"Metropolen" vereint Werke aus verschiedenen musikalischen Epochen, Regionen und Stilen. Von klassischen Kompositionen bis hin zu modernen Arrangements aus Pop und Rock spielt das Repertoire die Vielseitigkeit und den Puls globaler Metropolen wider. Es zeigt die Kontraste zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten und hebt zugleich die universellen Gemeinsamkeiten hervor, die diese Städte miteinander verbinden.

Martin Spahr, bekannt für seine innovative Programmgestaltung, verbindet mit diesem Programm musikalische Tradition mit moderner Klangvielfalt und schlägt so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Konzert bietet einen aufregenden Mix aus bekannten und neuen Klängen, die das Publikum in die Atmosphäre der unterschiedlichsten Metropolen eintauchen lassen.

Das Programm wird zusätzlich durch die beeindruckende Shereen Adam bereichert, die mit ihrer wunderbaren Stimme den Abend zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis macht.

Der Erlös des Konzertes geht an die Sportjugend im Landkreis Holzminden. Die Karten sind zu je 15,00EUR im Vorverkauf bei der Polizei Holzminden, der Tourismus-Information im Sensoria-Haus der Düfte und Aromen, im Kaufhaus Schwager sowie im Modehaus Klingemann und Autohaus Beineke in Höxter erhältlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell