POL-HM: Unfall: Pkw fährt rückwärts auf Landesstraße 423 - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots) - Am Dienstag (04.02.2025) kam es gegen 17:45 Uhr in der Mainbachstraße in Hameln zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, brach der Brand aus bislang unklarer Ursache in einem Kellerraum des Hauses aus. Der 77-jährige Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im Keller in einem Nebenraum befand, bemerkte die Flammen. ...

