Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kellerbrand in Reihenmittelhaus - Brandermittlungen aufgenommen

Hameln (ots)

Am Dienstag (04.02.2025) kam es gegen 17:45 Uhr in der Mainbachstraße in Hameln zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, brach der Brand aus bislang unklarer Ursache in einem Kellerraum des Hauses aus. Der 77-jährige Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im Keller in einem Nebenraum befand, bemerkte die Flammen. Daraufhin verließ er das Untergeschoss und brachte sich in Sicherheit. Die 76-jährige Bewohnerin wurde unterdessen im Erdgeschoss durch einen Rauchmelder auf die Gefahrensituation aufmerksam. Sie bemerkte den Rauch und wählte umgehend den Notruf.

Beide Personen konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten. Für die Löscharbeiten waren die hauptamtliche Wachbereitschaft aus Hameln, sowie die Feuerwehren aus Haverbeck und Halvestorf im Einsatz.

Der Senior wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Begutachtung des Brandortes steht aus. Dieser konnte noch nicht betreten werden. Auch die Schadenssumme ist Gegenstand der Ermittlungen.

