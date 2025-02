Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gestohlene Rüttelplatte wird zum Kauf angeboten - Geschädigter und Polizei überführen Tatverdächtigen

Hessisch Oldendorf (ots)

Bereits in der Zeit zwischen Dienstag (28.01.2025) gegen 20:30 Uhr und Mittwoch (29.01.2025) gegen 07:00 Uhr, kam es von einer Baustelle in der Bückeburger Straße in Rinteln zu einem Diebstahl einer Rüttelplatte. Der geschädigte Hessisch Oldendorfer stellte wenige Zeit später fest, dass auf einem Online-Portal für An- und Verkauf eine identische Rüttelplatte angeboten wurde und vereinbarte daraufhin einen Termin mit dem 29-jährigen Anbieter. Anschließend informierte er die Polizei über seinen Verdacht, es könne sich um die entwendete Platte handeln. Der Geschädigte wurde daraufhin durch die Polizei Hessisch Oldendorf - welche als solche zunächst nicht erkennbar war - zu dem Verkaufsgespräch begleitet, welches in einem Ortsteil von Hessisch Oldendorf stattfinden sollte.

Es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um die entwendete Rüttelplatte des 54-jährigen Geschädigten handelte. Der tatverdächtige Verkäufer wurde noch vor Ort durch einen Polizeibeamten über die Straftat belehrt.

In einem Pkw, der sich auf dem Grundstück des scheinbaren Verkäufers befand, wurde eine weitere Rüttelplatte aufgefunden, welche nachweislich ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Beide Rüttelplatten wurden sichergestellt. Dem 54-Jährigen konnte seine Rüttelplatte bereits wieder ausgehändigt werden.

Ob der 29-jährige Mann aus Bad Oeynhausen für den Diebstahl der Rüttelplatten verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell