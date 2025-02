Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall durch ausgehobene Gullideckel - Tatorte in Bad Münder und Bakede (Zeugenaufruf)

Bad Münder (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag und möglicherweise in der vergangenen Nacht auf Samstag, 01.02.2025, sind an bislang zwei bekannten Stellen im Stadtgebiet von Bad Münder und im Ortsteil Bakede Gullideckel aus ihrer Position in der Fahrbahndecke entfernt worden. In einem Fall kam es zu einem Unfall.

Am Freitag gegen 17:50 Uhr entdeckte ein Passant in der Straße "Am Mündersiek" mehrere ausgehobene Schachtdeckel. Bevor etwas passieren konnte, setzte der Münderaner die Gullideckel wieder in seine vorgesehene Stelle.

Heute Morgen kurz vor 07:00 Uhr wurde die Polizei Bad Münder zu einem Verkehrsunfall nach Bakede gerufen. In der Straße "Papenbrink" ist ein Pkw in ein Loch gefahren, dass durch einen entfernten Gullideckel im Fahrbahnbereich entstanden ist.

Auch hier hatte ein unbekannter Täter den Schachtdeckel entfernt und dadurch eine höchst gefährliche Situation geschaffen.

Am betroffenen Mitsubishi Eclipse entstand Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der 59-jährige Fahrer aus Bad Münder blieb unverletzt.

Die Polizei Bad Münder sucht Zeugen zu den Vorfällen. Insbesondere ist die Verbindung zwischen den Straßen "Am Mündersiek" Nähe Bahnhofstraße im Stadtgebiet von Bad Münder und der Straße "Papenbrink" im Ortsteil Bakede für die Ermittler interessant. Die Verbindung zu den Orten ergibt sich eventuell durch ein Treffen, einer Feier oder einem Besuch und dem möglichen Wohnort des Täters.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064115 entgegen.

