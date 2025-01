Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Gartenparzellen - Täter versucht aus Fenster der Polizeidienststelle zu flüchten

Hameln (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte ein 26 Jahre alter Mann aus Bodenwerder nach drei Einbrüchen in Gartenlauben in der Fischbecker Straße in Hameln am Donnerstag (30.01.2025), gegen 01:30 Uhr, angetroffen und als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Mann führte bei der Kontrolle Einbruchwerkzeug mit sich. Der 26-Jährige war leicht alkoholisiert und stand nach jetzigen Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zum jetzigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der 26-Jährige gewaltsam Zutritt in zwei Gartenparzellen an der Fischbecker Straße in Hameln verschaffte. Bei einer dritten Gartenparzelle blieb es lediglich beim Versuch. Anschließend entfernte sich der Mann aus Bodenwerder von der Tatörtlichkeit und wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei Hameln im Nahbereich kontrolliert. Der Mann wurde daraufhin durch die Beamten für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Hier beschädigte dieser mit massiver Gewalt ein abgeschlossenes Fenster des Wartebereiches und versuchte sich aus diesem der polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Außerhalb des Gebäudes konnte der Mann unmittelbar durch die Einsatzkräfte gestoppt und wieder in das Gebäude verbracht werden. Der Mann aus Bodenwerder muss sich nun dem besonders schweren Fall des Diebstahls in drei Fällen und der Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Polizei verantworten. Die Ermittlungen hat das für Einbruchskriminalität zuständige FK 2 der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden übernommen. Angaben zum Entwendungsschaden sind aktueller Bestandteil der Ermittlungen. Der Mann aus Bodenwerder konnte nach Abschluss der Maßnahmen die Polizeidienststelle verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell