POL-HM: Nachtragsmeldung zu Brand in Allersheimer Brauerei: Brandursache steht fest

Holzminden (ots)

Bei dem Brand, der am Freitag (24.01.2025) gegen 12:00 Uhr in Holzminden, Allersheim, in einer Halle der dortigen Brauerei entstanden ist, hat die Polizei nun die Brandursache ermittelt. Die Ermittlungen ergaben, dass sich während Schweißarbeiten, die von den vier Arbeitern während des Abbaus der Maschine durchgeführt wurden, Kunststoff entzündet hat. Nach aktuellen Erkenntnissen, fielen bei den Arbeiten brennbare Reste auf darunter befindliche Kunststoffkörbe, die sich in einer Art Endlosschleife in der Maschine befanden.

Die Polizei Holzminden ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5957566

