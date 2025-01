POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: 37-Jähriger nach Widerstand und diverser Straftaten in U-Haft

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: 37-Jähriger nach Widerstand und diverser Straftaten in U-Haft

Hameln

Bereits am Donnerstag (23.01.2025) kam es gegen 10:00 Uhr in einem Geldinstitut in der Osterstraße in Hameln zu einem Polizeieinsatz, der durch einen Randalierer verursacht wurde. Zuvor soll dieser bereits an einem nahegelegenen Kiosk randaliert haben. Der Mann zeigte sich nach polizeilichen Erkenntnissen den Kunden des Geldinstitutes gegenüber verbal aggressiv, beleidigte diese und pöbelte sie massiv an. Als er durch die Polizisten aufgefordert wurde, die Bank zu verlassen, schlug er mit einer Glasflasche in Richtung der Beamten. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte der Randalierer durch die Polizisten zur Dienststelle in Hameln gebracht werden. Bereits in der Bank begann der 37-Jährige sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren und versuchte sich diesen zu entziehen. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, konnte durch die Polizisten gesichert und in den Streifenwagen begleitet werden. Während des Transportes zur Dienststelle, begann er erneut, sich gegen die Maßnahmen der Beamten zu wehren. Hierbei versuchte er, diese zu bespucken. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Als er durch die Polizisten in eine Zelle gebracht wurde, sperrte er sich erneut aktiv gegen die Maßnahmen, versuchte auch hier wieder die Beamten zu bespucken und zu verletzten.

Um festzustellen, ob der Beschuldigte unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen, welche durch einen Arzt erfolgte. Auch hier sperrte sich der 37-Jährige massiv.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde aufgrund der Widerstände und tätlichen Angriffe durch das Amtsgericht Hameln ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich, u.a. wegen Diebstahls, Bedrohung, Hausfriedensbrüchen und Beleidigungen in Erscheinung getreten war und bereits Haftstrafen verbüßt hat, sitzt nun in Untersuchungshaft.

