POL-FR: March - Körperverletzung // Zeugenaufruf

March - Das Polizeirevier Breisach sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Samstagabend, dem 27.04.2024, gegen 22:13 Uhr, am Bahnhof in Hugstetten ereignet hat. Hierbei stieg ein Mädchen gegen 22.12 Uhr zeitgleich mit drei männlichen unbekannten Personen aus dem Zug aus. Auf dem Weg zum Bus soll die 16-Jährige von einer dieser männlichen, bislang unbekannten Personen von der Seite mit einer Hand am Hals gepackt worden sein und erlitt hierdurch Schmerzen. Die Geschädigte konnte sich anschließend befreien und flüchten. Das Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 9117-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können.

