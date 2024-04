POL-FR: Freiburg im Breisgau: Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, im Zeitraum von 21 Uhr bis 23.30 Uhr wurde ein E-Bike im Adlergässchen in der Lörracher Innenstadt entwendet. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke "Fischer". Der Schaden beläuft sich auf ca. 1300EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach rund um die Uhr entgegen unter der 07621/1760. ts Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

mehr