Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Bankfiliale - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.04.2024, gegen 3.25 Uhr hatten Unbekannte eine Bürofensterscheibe einer Bankfiliale in Schliengen eingeschlagen und gelangten so in der Innere der Bank. Beim Versuch, eine verschlossene Tür innerhalb der Bank aufzubrechen, scheiterten Sie jedoch und flüchteten unerkannt und ohne Diebesgut.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (Tel.: 07621-1760) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell