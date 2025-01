Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Beschuldigte nach Diebstahlserie in Altenheim überführt - Tatverdacht gegen Angestellte

Holzminden (ots)

Zwischen September 2024 und Donnerstag, den 23.01.2025, kam es in einem Altenheim in Holzminden zu mehreren Diebstählen u.a. von Bargeld. Mehreren Mitarbeitenden fiel in den vergangenen Monaten auf, dass es in dem Seniorenheim zu Diebstählen gekommen war. Hierbei wurde überwiegend Bargeld von Heimbewohnern und aus einer Kioskkasse entwendet. Die Mitarbeitenden wendeten sich mit konkreten Hinweisen und einem Tatverdacht an die Polizei Holzminden.

In Zusammenarbeit mit der Polizei wurde mögliches Diebesgut in dem Seniorenheim präpariert. Dieses wurde durch eine 43-Jährige entwendet. Anschließend konnte diese durch die Beamten überführt werden. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin des Altenheims, gegen die auch die Kollegen bereits den Tatverdacht geäußert hatten. Ob die 43-Jährige auch für die anderen Taten verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell