Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrüche in Kleingartenanlage

Kaltennordheim (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 11:30 Uhr - 18:45 Uhr verschafften sich bis dahin unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu 16 Kleingartenabteilen einer Kleingartenanlage in der Meininger Straße in Kaltennordheim. Die Unbekannten beschädigten Türen und Fenster, um in die Gartenhäuser zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, war Mittwochabend noch nicht abschließend geklärt. Donnerstagmittag meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie gerade zwei Jugendliche dabei erwischt hatte, wie sie sich an dem Gartentor zu einem Kleingartenabteil in der Meininger Straße in Kaltennordheim zu schaffen gemacht hatten. Die beiden Jungen rannten davon, konnten jedoch namhaft gemacht und aufgefunden werden. Sie gaben einen dritten an, der für die Einbrüche in die Anlage vom Vortag (mit)verantwortlich sei. Auch das Versteck, in welchem das Diebesgut von Mittwoch versteckt worden war, teilten sie mit. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Beteiligungen laufen. Die für die Einbrüche infrage kommenden 10, 11 und 12 Jahre alten Kinder wurden an ihre Eltern übergeben.

