POL-AC: Führerschein und Auto nach Unfall einbehalten

Stolberg/Rhld. (ots)

Dass die Polizei bei zwei Verletzten von "Glück" spricht, lässt auf die Schwere des Unfalls schließen, der sich am Mittwoch (16.10.2024) um 22:30 Uhr auf der Finkensiefstraße ereignet hat. Nach Angaben von Zeugen überholte ein 39jähriger Stolberger mit seinem Pkw, auf der abschüssigen Straße, mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In Höher der Bushaltestelle "Büsbacher Berg" zog er dann auf die Gegenfahrbahn, um eine Verkehrsinsel zu umfahren. Hierbei stieß er mit dem Kleinwagen eines 44 Jahre alten Stolbergers zusammen, der in Richtung Aachener Straße unterwegs war.

Bei dem Frontalzusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer schwere, aber nicht lebensgefährlich Verletzungen. Ein hinzugerufener Notarzt veranlasste, dass die Männer mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Das beschriebene Fahrverhalten des Unfallverursachers bewerteten die eingesetzten Polizeikräfte als ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Hierbei ist nicht zwingend ein zweites Fahrzeug als "Gegner" erforderlich. Aus diesem Grunde wurden sein Führerschein und Auto beschlagnahmt.

Ein polizeiliches Unfallaufnahmeteam aus Köln wurde zur Rekonstruktion des Geschehens hinzugezogen. Die Stolberger Feuerwehr leuchtete dabei die Unglücksstelle bis gegen 03:30 Uhr aus - solange dauerte auch die Sperrung der Finkensiefstraße.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000EUR geschätzt. Aufgrund der späten Uhrzeit blieben größere Verkehrsstörungen aus. (And.)

