Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fußgänger beim Überqueren der Straße vom Auto erfasst

Hameln (ots)

Am Dienstag (28.01.25) kam es auf der Deisterstraße in Hameln, gegen 15:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Nach jetzigen Erkenntnissen stellte ein 59 Jahre alter Mann aus Hameln zunächst sein Fahrzeug in der Bushaltestelle auf Höhe des Friedhofes in der Deisterstraße in Hameln ab. Anschließend überquerte der Mann als Fußgänger die Deisterstraße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei lief der Hamelner in ein in Richtung Innenstadt fahrendes Auto seitlich hinein. Im Fahrzeug befand sich eine 71 Jahre alte Frau aus Emmerthal. Diese befuhr die Deisterstraße in Richtung Ostertorwall in Hameln. Nach jetzigen Erkenntnissen konnte die Fahrzeugführerin trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Mann aus Hameln wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell