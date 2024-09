POL-GM: Junger Morsbacher musste Führerschein abgeben

Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen-Loope haben Unbekannte aus einem Mercedes Vito diverse Werkzeuge gestohlen. Der Diebstahl hat sich im Tatzeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag (29. September), 9:20 Uhr in der Straße "Hintersteimel" ereignet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

