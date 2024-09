Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher in Sporthalle aktiv

Marienheide (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Sonntag (29. September), 14:30 Uhr sind Unbekannte in der Pestalozzistraße in die Sporthalle der Gesamtschule eingebrochen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Sporthalle und hebelten dort im Geräteraum mehrere Spinde mit Sportutensilien auf. Zudem beschädigten die Täter eine Musikbox, auf dem Hallenboden lagen mehrere Bälle und eine Glasflaschen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

