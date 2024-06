Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (23.06.2024) in der Waiblinger Straße haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 50 Jahre alte Kia-Fahrerin war gegen 16.15 Uhr in der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung zur Daimlerstraße wendete sie offenbar verbotswidrig und stieß im Kreuzungsbereich mit der Stadtbahn der Linie U 13 in Richtung Hedelfingen zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 50-Jährige, ihr 34 Jahre alter Beifahrer sowie eine 39 Jahre alte Frau in der Stadtbahn leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 100.000 Euro.

