POL-S: Halskette geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 16-Jähriger wurde am Freitag (21.06.2024) gegen 21.45 Uhr am Arnulf-Klett-Platz Opfer eines Raubdelikts. Der Geschädigte stand an einer Bushaltestelle, als er unvermittelt von zwei Unbekannten angerempelt wurde. Einer nahm ihn dann in den Schwitzkasten und schlug ihm stark gegen den Brust-/Halsbereich. Anschließend entfernten sich die beiden Täter. Erst später bemerkte der 16-Jährige das Fehlen seiner Halskette mit Anhänger im Wert von mehreren Hundert Euro und erstattete in der Folge Anzeige beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße. Beide Täter sollen ca. 180 cm groß gewesen sein, einer 40-45 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren und einem Dreitage-Bart, der andere 30-35 Jahre alt mit braunen, zur Seite gekämmten Haaren und etwas dunklerem Teint und dichterem Bart. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +4971189905778.

