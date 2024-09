POL-GM: Kind bei Unfall leicht verletzt

Hückeswagen (ots) - Einbrecher sind zwischen 18 Uhr am Samstag (28. September) und 0.15 Uhr am Sonntag in ein Einfamilienhaus im Scheideweg eingebrochen. Die Unbekannten gelangten über die Kellertür in das Haus und durchwühlten dort mehrere Zimmer. Sie entkamen mit Bargeld, Schmuck und einer Münzsammlung. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Kennzeichen oder Personen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe ...

