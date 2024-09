Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

Reichshof (ots)

Bei einem Arbeitsunfall haben sich am Freitagmorgen (27. September) ein 34-Jähriger und ein 39-Jähriger so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden mussten. Die beiden Verunfallten aus Olsberg befanden sich gegen 9.40 Uhr in einer Betriebshalle in der Otto-Hahn-Straße auf einer Scherenbühne. Als ein 34-jähriger Mitarbeiter aus Rheinland-Pfalz beabsichtigte, mit einem Gabelstapler an der Scherenbühne vorbeizufahren, touchierte er diese. Daraufhin fiel die Bühne um und die beiden Geschädigten stürzten zu Boden. Dabei verletzten sie sich so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser kamen.

